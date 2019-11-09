ميريام فارس توجه رسالة لأطفال لبنان... فيديو

نشرت ميريام عبر حسابها الشخصي على الانستاغرام صورًا ترتدي فيها مع ابنها الوحيد "جايدن" ملابس من اللون الأبيض، يظهران فيها وهما يرفعان العلم اللبناني.

وأرفقت ميريام فارس هذه اللقطات بمقطع من أغنية "بتتلج الدني" للسيدة فيروز.

وكتبت بتعليقها على الفيديو: "توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة – هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه". View this post on Instagram توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة - هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء #لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه. #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Nov 8, 2019 at 7:36am PST

وتأتي هذه الخطوة من ميريام دعمًا لمبادرة "لبنان صفحة بيضا" التي تسلط الضوء على وحدة اللبنانيين تحت راية العلم اللبناني، بعيدا عن الأحزاب السياسية، وترسيخا للإنتماء إلى وطن واحد مستقل عن كل التيارات السياسية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس شاركت بمظاهرات ثورة الشعب في لبنان، ورافقها زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري وابنهما الوحيد جايدن.