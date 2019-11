ميريام فارس توجه رسالة لأطفال لبنان... فيديو

View this post on Instagram

توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة - هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء #لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه. #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور