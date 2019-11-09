"كبيرة يا مصر"... عاصي الحلاني يشعل أجواء دار الأوبرا في القاهرة (فيديو)

وقال عاصي الحلاني في كلمته خلال الحفل: "مصر كبيرة بشعبها الطيب وأهلها، كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينعاد على العالم العربي والإسلامي بالخير، وعلى الشعب المصري بدوام الخير والسلام".

​وتابع: "حامل بقلبي تحية لبنانية لكل مصري حبيب غالي، تحية كبيرة لكم ولكل المتواجدين من مختلف الدول العربية"، ووجه تحية للمايسترو حازم القصبجي قائد الفرقة الموسيقية بالحفل.

وقدّم عاصي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، كما وشاركه نجله الوليد غناء أغنية "مالي صبر"، فأشعل الأجواء وصفق له الحضور بحرارة بالغة.

ومن المقرر أن يسافر عاصي خلال الساعات المقبلة إلى مدينة الإسكندرية لإحياء حفل غنائي ضمن المهرجان على مسرح سيد درويش.