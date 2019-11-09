ديانا حداد توجه رسالة لنوال الزغبي والأخيرة ترد

وعلقت ديانا حداد على إعلان حفل نوال الزغبي على "تويتر"، قائلة: "بالتوفيق يا حبيبتي وإن شاء الله بتكون حفلة رائعة لأنك بتستاهلي النجاح"، وردت عليها نوال الزغبي: "أنت الحب كله يا ديانا أحلى وأغلى أخت بالعالم".
انت الحب كله يا ديانا احلى واغلى اخت بالعالم🙏❤❤❤ https://t.co/HTSWizrVI8— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 9, 2019
تجدر الإشارة الى أن علاقة صداقة تجمع النجمتين نوال الزغبي وديانا حداد، ودائماً ما كانت صداقتهما قائمة على المنافسة الشريفة والإحترام المتبادل.
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