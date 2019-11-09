"ناسا" تكشف عن أول طائرة كهربائية.. هذا أكبر تحد يواجهها

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن طائرة كهربائية، تقوم بتجربتها، وتحمل اسم إكس-57 "ماكسويل"، ويتم تطويرها في معمل لعلوم الطيران، في صحراء كاليفورنيا.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز" ، مشيرة إلى أن فكرة الطائرة مقتبسة من نظيرتها الإيطالية "تكنام بي2006تي" ذات المحركين.

وقالت إنه يجري تطويرها منذ عام 2015 ولا تزال على بعد عام، على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنها تعتمد في تحليقها، على 14 محركا كهربائيا تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.

وتطور عدد من الشركات الخاصة طائرات كهربائية منذ سنوات، لكن مشروع الطائرة "إكس-57"، الذي تنفذه "ناسا"، يهدف لتصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول على تصديق الحكومة.

ولفتت "رويترز" إلى قول برنت كابلاه، المسؤول في مركز أرمسترونغ لأبحاث الطيران، التابع لوكالة "ناسا"، إن المعايير تشمل كفاءة الطيران والسلامة والطاقة وتقليل الضجة، مضيفا: "نركز على أمور يمكن أن تدعم القطاع بالكامل، وليس فقط شركة واحدة".

NASA unveils its first electric airplane - a work in progress https://t.co/AN48W98T29 pic.twitter.com/psNpvGJCfk — Reuters (@Reuters) November 9, 2019

وتابع: "هدفنا الآن هو تحليق هذه الطائرة بنهاية 2020"، بينما يكون التحدي الأكبر، الذي مازالت الطائرة تواجهه الآن، هو تصميم بطاريات قادرة على تخزين قدر كبير من الطاقة يكفي لرحلة طويلة، إضافة إلى شواحن سريعة لإعادة شحنها.