"ارحمونا"... فنان مصري يوجه نداء عاجلا بعد وفاة هيثم أحمد زكي

طالب الفنان المصري أحمد السعدني، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بتنظيم التصوير في جنازات الفنانين "طالما هو شر لا بد منه"، قائلا: "من يتوفى منا يتبهدل حرفيا لحين دفنه ارحمونا يرحمكم الله".

وغرد السعدني، على حسابه في "تويتر" قائلا:"نداء إلى نقيب الصحفيين، الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة، وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد، لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان. طالما هو شر لا بد منه، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف. إحنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفيا لحد مايتدفن ارحمونا يرحمكم الله".

نداء إلي نقيب الصحفيين الترخيص لكاميرا تليفزيونيه واحده و كاميرا فوتوغرافيه واحده و محرر صحفي واحد لتغطية اي جنازه او عزاء لاي فنان (طالما هو شر لا بد منه) و يتم عمل نسخ لباقي البرامج و الصحف

احنا اللي بيتوفي فينا بيتمرمط حرفياً لحد ميتدفن

ارحمونا يرحمكم الله — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) November 8, 2019

​وشهد تشييع جثمان هيثم زكي، الخميس الماضي، من مسجد مصطفى محمود، العديد من المشادات الكلامية والانفعالية، من قبل الفنانين والصحفيين ومراسلي القنوات التلفزيونية، اعتراضا على تصويرهم.

وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.