يوتيوب تطلق خدمة جديدة توفر مداخيل إضافية لمشتركيها... فيديو

الميزة الجديدة عبارة عن مهمة جديدة أطلق عليها "Super Stickers" وهي عبارة عن ملصقات ورسوم ورموز جديدة تمكن متابعي الفيديو من تحقيق أرباح إضافية من خلال النشر على قنواتهم.

وتتاح هذه الملصقات للمستخدمين من خلال الدفع المسبق لصالح الشركة، وتحتسب الشركة جزء من أرباح هذه الملصقات لصالح ناشري الفيديو على قنواتها.

وتوفر الشركة هذه الخدمة حصرا للناشرين الذين تجاوز عدد مشتركيهم 100 متابع، وبحسب "جوجل" الهدف من هذه الميزة هو زيادة التفاعل وتحسينه على قنواتها وزيادة المشاهدات، بحسب موقع "راديو كندا".