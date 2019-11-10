انطلاق الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة في دبي غدا

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة "اكس كات" الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم 2019 التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي و تستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.

وشهد مقر النادي زيارة تنسيقية من اللجنة الدولية المشرفة على تنظيم الحدث لاستكمال خطط تنظيم الجولة المرتقبة والترتيب مع اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حول مكان السباق وإعلان البرنامج الزمني الكامل للجولة العالمية المرتقبة.

ويستكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات اللازمة لتنظيم الحدث الذي يجمع 14 زورقا على متنها 28 متسابقا من أبرز نجوم رياضة الزوارق السريعة في العالم يمثلون العديد من البلدان من مختلف القارات يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في زوارق شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5.

وأكد محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن رعاية واهتمام منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي بالحدث يمثل الحافز الكبير لإنجاح التظاهرة والتي تجمع نخبة من أبطال رياضة الزوارق السريعة العالميين.

وأوضح أن اللجنة المنظمة حريصة على تقديم بطولة متميزة واستثنائية تواكب التميز المستمر والطويل لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يعتبر واجهة مشرقة في المنطقة والشرق الأوسط باعتباره أول مؤسسة تنضم رسميا للاتحاد الدولي للسباقات البحرية "يو أي ام" مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة بصدد إصدار البرنامج الزمني الكامل واعتماد مكان السباق والذي سيكون هذه المرة بالقرب من شواطئ دبي حيث تسهل المتابعة من قبل الجمهور ومحبي هذه الرياضة.