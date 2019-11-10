حمامة تتسبب في تأخر إقلاع طائرة في موسكو (فيديو)

تأخر موعد إقلاع طائرة في مطار شيريميتيفو في العاصمة الروسية، بسبب حمامة تمكنت من الدخول إلى متن الطائرة ذات الرحلة "SU1730" المتوجهة إلى بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ويشار إلى أن الرحلة تأخرت أكثر من 20 دقيقة عن موعد إقلاعها.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة طاقم الطائرة الإمساك بالحمامة وإخراجها، بينما تحاول الأخيرة الهروب منهم.