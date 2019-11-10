كيف تربح في لعبة حجرة ورقة مقص

والجميع يعلم قواعد اللعبة فهناك ثلاثة خيارات بسيطة، الحجر يسحق المقص والمقص يقص الورقة والورقة تغطي الحجرة، وإن كنت تلعب اللعبة على الكمبيوتر فإن فرص الفوز والخسارة ستكون متساوية بسبب اختيارات الكمبيوتر العشوائية.

أما إن كنت تلعب مع صديقك فيمكنك التنبؤ بالخطوة التالية التي سيتخذها منافسك، ولكشف ذلك شارك 360 طالب من جامعة تشجيانغ الصينية باللعبة ما سمح للباحثين التوصل إلى نصائح التي يمكن أن تزيد من فرص فوزك، حسب بيانات الدراسة.

1. الفائز يكرر استراتيجيته: وجد العلماء أنه في كثير من الأحيان يعيد الفائزون استراتيجية جولتهم الأخيرة، فعلى سبيل المثال إن فاز الشخص باستخدام الحجرة ففي الغالب إنه سيستخدمها مرة أخرى في الجولة القادمة. وإن كنت قد خسرت في اللعب ضده عليك استخدام الورقة للتغلب عليه في الجولة القادمة.

2. الخاسر يغير استراتيجيته: ولنفترض أن خصمك خسر بعد استخدام خيار المقص فهذا يعني أنه على الأرجح سيختار الحجرة أو الورقة في الجولة القادمة ففي هذه الحالة إن كنت تريد الربح فعليك اختيار الورقة التي ستغطي الحجرة.

من جهة أخرى إن كنت الرابح فاعلم أن الخاسر سيختار الورقة وفي هذه الحالة عليك اختيار المقص، وطريقة سهلة للفوز أيضا هو تذكر ماذا اختار خصمك الخاسر في الجولة الأخيرة، وتنصح الدراسة التذكر دائما أن الفائز على الأرجح سيستخدم نفس استراتيجيتهم السابقة والخاسرون سيغيرونها.