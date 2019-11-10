بالفيديو... رد فعل مطرب مصري انقطعت الكهرباء خلال حفله

أحيا المطرب محمد الحلو حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد دروش في الإسكندرية، والذي شهد انقطاع التيار الكهربائي.

وفور انقطاع الكهرباء، حرص الحلو على عدم إيقاف الحفلة بل تقدم خطويتن على المسرح ووقف ليغني مع الجمهور من دون استخدام "ميكروفون" وسط تفاعل من الجماهير.

يحيى حفلات مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، أنغام، وعاصى الحلانى، والموسيقار عمر خيرت، ووائل جسار، وأصالة، وكارمن سليمان، وفايا يونان.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة أوعبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.