النجم الهوليودي جميس دين يظهر في فيلم جديد بعد وفاته بأكثر من 60 عاما

أعلنت شركة أمريكية عن تقديمها فيلما جديدا من بطولة الممثل الراحل "جيمس دين"، وهو ما أثار ضجة في هوليوود حول فكرة تجسيد أحد أهم أيقونات السينما بعد وفاته، وحول كيفية تجسيدها أصلا.

حيث ستستعين شركة الإنتاج بالوسائل الرقمية لتحقيق ظهور نجم هوليوود الراحل في الفيلم، حيث سيتم مزج الصور واللقطات القديمة له واستخدام مشاهد مُوَلدة باستخدام الكمبيوتر، وسيقوم ممثل بالأداء الصوتي لشخصية "جيمس دين".

وصرح المنتج أنتون إرنست في بيان صحفي، عن شعوره بالفخر لدعم أسرة "دين" لفريق عمل الفيلم قائلا: "سنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن". وأضاف أرنست: "تعتبر العائلة هذا العمل فيلمه الرابع، الذي لم يمثله أبدا. ولا ننوي أن نخذل معجبيه". If you’re wondering how, exactly, James Dean will make his way to the big screen 65 years after his death, well—it’s about as creepy as it sounds. https://t.co/ozk0si8ZSP — Nerdist (@nerdist) November 7, 2019 ​وكان بطل الفيلم الشهير، "ثائر بلا قضية" Rebel without cause قد قام ببطولة ثلاثة أفلام فقط إذ فقد حياته عن عمر 24 عاما بحادث سيارة في عام 1955.

على الجانب الأخر، رفض الكثيرون فكرة إعادة "دين" للحياة، حيث أصابت فكرة الفيلم الكثيرين من عشاقه بالفزع. ونشر موقع "ستايل بابليكيشن إسكواير" مقالا عدد فيه 35 ممثلا يمكنهم القيام بالدور، كما أطلق موقع "فايس دوت كوم" مناشدة جاء فيها: "نرجوكم لا تفعلوا ذلك"، بينما كتبت "لينزي رومين" من موقع "نيرديست": "هذا من أكثر الأشياء التي تقشعر لها الأبدان".