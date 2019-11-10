تطورات جديدة في واقعة سرقة فيلا والدة فنانة مصرية

فتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المصرية، التحقيق في واقعة سرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي، فيما أمرت بحبس خفير و3 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الفيلا.

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد بتعرض منزل والدة هالة صدقي بحي الأشجار بدائرة القسم للسرقة.

وبالانتقال والفحص وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفير خصوصي اتفق مع 3 آخرين على اقتحام الفيلا وسرقتها مستغلين عدم تواجد أحد بداخلها، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.