تطورات جديدة في واقعة سرقة فيلا والدة فنانة مصرية

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد بتعرض منزل والدة هالة صدقي بحي الأشجار بدائرة القسم للسرقة.
حبس المتهمين في واقعة سرقة فيلا والدة #هالة_صدقي— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) November 10, 2019
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وبالانتقال والفحص وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفير خصوصي اتفق مع 3 آخرين على اقتحام الفيلا وسرقتها مستغلين عدم تواجد أحد بداخلها، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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