بالفيديو... مذيعة لبنانية تتعرض لموقف محرج على الهواء

تعرضت مراسلة قناة "سكاي نيوز عربية" لموقف محرج، حين قام أحد المتظاهرين بتقبيلها أثناء نقلها بث مباشر للتظاهرات في لبنان.

وأثناء نقلها ما يحدث على الهواء مباشرة، قام أحد المتظاهرين بتقبيلها أمام عدسات الكاميرا.

وبدى على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر بتوقفها للحظات عن الكلام قبل عودتها للتحدث مرة أخرى.

ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت في بيروت، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".