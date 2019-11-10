بالصور... ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا في عزاء هيثم أحمد زكي

انتشرت على مواقع التواصل صور للفنانة المصرية المعتزلة نورا، وهي في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

ويعد حضور الفنانة المعتزلة نورا ظهورا نادرا لها، حيث إنها لم تظهر منذ فترة طويلة، ولكنها كانت حريصة على استقبال رامي عز الدين، شقيق هيثم أحمد زكى من والدته هالة فؤاد، وتقديم واجب العزاء.

واهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور نورا اهتماما كبيرا وحظيت بانتشار واسع، رغم أن العزاء شهد ظهور بعض الفنانات الغائبات أيضا، لكنهن لم يحصدن نفس الاهتمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

الفنانة الرقيقة نورا أو علوية مصطفي قدري مواليد 18 يونيو 1954 حيث أكملت عامها الـ 65 نورا اعتزلت الفن عام 1996 وارتدت الحجاب و قد بدأت مشوارها الفني عام 1962 pic.twitter.com/oXAfQ474wA — شهرزاد (@salwam2601) July 2, 2019

الفنان الشاب رحل في عمر الـ 35، وتبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التليفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.