بسبب لبنان وفنان سوري... هيفاء وهبي تصدم جمهورها بهذا القرار

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، جاء التأجيل لسببين، وهم اعتذار النجم السوري معتصم النهار بسبب انشغاله بتصوير مسلسل آخر، والسبب الثاني هو الاحتجاجات التي مازالت قائمة في لبنان حتى الآن.
البوستر التشويقي لفيلم #أشباح_أوروبا— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 7, 2019
إنتاج: Snapers Production
بطولة: هيفاء وهبي-أحمد الفيشاوي-مصطفى خاطر
قصة: كريم فاروق
سيناريو وحوار: أمين جمال-محمد أبو السعد -شريف يسري
إخراج: محمد حماقي#أشباح_أوروبا #سينما #فيلم #تشويقي #مغامرات #تمثيل #أوروبا #مصر#renegades_of_europe pic.twitter.com/AsPLm8ZDfw
وكانت هيفاء تنوي إجراء حفل إطلاق للفيلم ما بين القاهرة وبيروت.
يذكر أن الفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج المخرج الشاب محمد حماقي.
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