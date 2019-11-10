بسبب لبنان وفنان سوري... هيفاء وهبي تصدم جمهورها بهذا القرار

قررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تأجيل عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" الذي بدأ الترويج له في القاهرة وبيروت.

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، جاء التأجيل لسببين، وهم اعتذار النجم السوري معتصم النهار بسبب انشغاله بتصوير مسلسل آخر، والسبب الثاني هو الاحتجاجات التي مازالت قائمة في لبنان حتى الآن.

وكانت هيفاء تنوي إجراء حفل إطلاق للفيلم ما بين القاهرة وبيروت.

يذكر أن الفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج المخرج الشاب محمد حماقي.