بعد وفاة شخص.. الـ"سالمونيلا" تسبب أزمة في 6 ولايات أمريكية

تسببت بكتريا "سالمونيلا" في حدوث أزمة بعدد من الولايات الأمريكية، بعدما تسببت في وفاة أحد الأشخاص، ونقل حوالي 8 آخرين إلى المستشفى.

وترتبط تلك البكتريا باللحم البقري المفروم، بينما يبحث مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارة الزراعة بالولايات المتحدة، ومسؤولي الصحة العامة والتنظيم على مستوى الولايات، في أسباب تفشي السالمونيلا في 6 ولايات، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

والسالمونيلا هي سلالة من البكتيريا ، التي توجد في كثير من الأحيان في الماشية، ويمكن أن تصيب البشر.

وتسبب تلك البكتريا التهابات مجرى الدم وتشمل أعراضها الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، وعادة ما تستمر من أربعة إلى سبعة أيام.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تم رصد عشر حالات تم الإبلاغ عن إصابتها بالمرض المرتبطة باللحم البقري، مشيرة إلى ثمانية أشخاص منهم تم نقلهم إلى المستشفيات بينما توفي شخص واحد.

كانت هناك حالة واحدة في تكساس وأوكلاهوما وأيوا واثنتان في كاليفورنيا وكانساس وثلاث في كولورادو، وتوفي شخص واحد في كاليفورنيا، بينما لم يحدد المسؤولون بعد مصدرا واحدا مشتركا للحوم البقرية التي يعتقد أنها تنشر السالمونيلا.