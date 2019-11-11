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    الممثلة المصرية يسرا مع المخرج المصري مجدي أبو عميرة في كواليس مسلسل أين قلبي إنتاج 2002

    المخرج مجدي أبو عميرة يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مسلسله الجديد وسر عدم تعاونه مع عادل إمام حتى الآن

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
    منوعات
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    كشف المخرج المصري، مجدي أبو عميرة، الذي يعد من "ملوك الدراما التلفزيونية"، أمس الأحد، تفاصيل أحدث مسلسلاته التلفزيونية، وأسباب عزوفه عن السينما، كما أوضح عوامل فشل الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، وغيرها من الأمور التي تحدث عنها في لقائه الحصري مع "سبوتنيك".

    ويرى "أبو عميرة" في بداية لقائه مع "راديو سبوتنيك"، أن سبب تربعه على عرش الإخراج الدرامي في مصر، هو الإخلاص في العمل، وكذلك تمسكه بمبدأ عدم التنازل أو المجاملة.

    البابا شنودة الثالث، رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
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    وأوضح أنه وقتما كان يبحث عن ممثلة شابة لتجسيد دور ابنة الفنانة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، من إنتاج 2002، لم يعتمد على الوسائط والمحسوبيات، وإنما نشر إعلانا في إحدى المجلات الفنية، وكانت من بين المتقدمات للدور الممثلة مي عز الدين، التي خضعت لاختبار واقتنع بها في النهاية.

    وعن سر اعتزاله السينما، أوضح مجدي أبو عميرة في تصريحاته لـ" راديو سبوتنيك" أنه صنع تاريخا جميلا من الأعمال التلفزيونية، التي تتنوع ما بين التاريخي والديني والصعيدي وغيرها، وشدد أنه لن يرغب في تضييع كل هذا من أجل السينما، التي أصبحت تتبع سياسة مغلوطة حاليا، وهي اختيار كلا من المنتج وبطل العمل للمخرج، وهو ما يرفضه تماما، مؤكدا أن المخرج هو من يختار بطل العمل وليس العكس.  

    أما عن الممثل الذي مازال يرغب في التعاون معه فنيا، فقال مجدي أبو عميرة إنه الفنان عادل إمام.

    وقال: "أخبرني عادل إمام منذ سنوات أنه تابع مسلسل "السيرة الهلالية"، وأشاد بي وقتها وقال لي إنني مخرج عبقري، ولكن عندما اتجه للدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة وابتعد عن السينما، آثر أن يتعاون في مسلسلاته مع نجله المخرج رامي إمام، وهو بالمناسبة مخرج شديد التميز".

    وأكد المخرج المصري لـ"راديو سبوتنيك" أنه وافق على تقديم الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" في عام 2016، تكريما لأسماء صناعه الراحلين، المؤلف والمخرج أسامة أنور عكاشه وإسماعيل عبد الحافظ.

    فيما فسر فشل الجزء السادس جماهيريا، بسبب غياب مجموعة من أبطاله الرئيسيين، الذين أحبهم الجمهور وتعلقوا بهم خلال الأجزاء السابقة، مثل يحيى الفخراني وصلاح السعدني، والراحل ممدوح عبد العليم، بالإضافة إلى وجود فجوة زمنية كبيرة بين عرض الجزء الخامس والجزء السادس، والتي تقترب لأكثر من 20 عاما، ما يعني أن هناك جيلا كاملا لا يسمع عن المسلسل.

    كما أشار أبو عميرة إلى سبب آخر وراء فشل "ليالي الحلمية 6"، وهو تعرضه لهجوم مبكر قبل عرضه من جانب بعض النقاد.

    وعن آخر أعماله التلفزيونية التي يحضر لها، كشف المخرج مجدي أبو عميرة لـ"راديو سبوتنيك" أنه يستعد حاليا لتصوير مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، وهو من تأليف محمد الحناوي.

    وأعلن أن المسلسل لن يشارك في موسم دراما رمضان 2020، ولكنه سيعرض في موسم إجازة نصف السنة، خلال الفترة المقبلة، على غرار مسلسل "أبو العروسة"، من بطولة سيد رجب وسوسن بدر.

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