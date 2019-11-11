اليوم العالمي للعزاب واستغلال "علي بابا" للفرص

يحتفل الشباب الصيني بيوم العزاب منذ عام 1993، الذي يوافق في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر.

بالرغم من كون هذا الاحتفال صيني، لكن العديد من الشباب حول العالم يحتفلون بهذا اليوم، وكل يحتفل على طريقته الخاصة.

من أين بدأ الاحتفال

بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1993، الذي يتزامن مع يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر (11.11)، في الجامعات الصينية كاحتفال بالعزوبية وأيضا كفرصة لإيجاد شريك الحياة المناسب قبل أن تتحول المناسبة السنوية إلى أكبر يوم تسوق عالمي، واختير هذا اليوم بالذات بسبب وجود الرقم 1 فقط.

Hoy se conmemora en China el "11.11", día en que la gente celebra el hecho de permanecar soltero.



"El Día del Soltero o Guanggun Jie (en chino simplificado, 光棍节; pinyin, Guānggùn Jié) es una festividad conmemorada en China para celebrar el orgullo de ser soltero. pic.twitter.com/V4Yvj05Jk6 — carolina espada (@carolinaespada) November 11, 2019

علي بابا واستغلال الفرص

استغل رئيس "علي بابا" ورئيسها التنفيذى دانييل تشانج يوم العزاب، حيث قام بالترويج له كالجمعة السوداء واثنين الإنترنت فى الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت فى العالم.

وجرت العادة أن تدشن مجموعة "علي بابا" الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية ماريا كاري، وفنانة يابانية تقلد بيونسيه، وعرض لـ"سيرك دو سوليه".

أما في العام الحالي فقد قفزت مبيعات الشركة 25% في الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار.

وقد بلغ صافي مبيعات "علي بابا" عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار.