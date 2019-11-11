أطعمة تضر الكبد... يجب تجنبها على الفور

يعد الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، كونه المسؤول عن تصفية الجسم من السموم، كما يفرز العصارة الصفراوية التي تعزز عملية الهضم وخاصة تحلل الشحوم.

ينصح الأطباء بضرورة توخي الحذر من بعض الأطعمة التي قد تؤدي لإضعاف حالة الكبد.

حذرت دراسة من كثرة تناول اللحوم الحمراء كونها تجعل الكبد دهنيا، لذا يجلب أن نقلل من الكمية المستخدمة قدر الإمكان وتعويض البروتين المطلوب من اللحوم البيضاء والأسماك.

تعد الأطعمة المقلية من أبرز الأغذية المضرة بصحة الكبد كونها تتضمن نسبة كبيرة من الدهون التي تتسبب في حدوث تورم للكبد، ويمكن استخدام زيت جوز الهند العضوي.

الملح الزائد يرفع ضغط الدم، وأوضح أطباء أنه قد يسبب تلف الكبد بسبب الصوديوم، الذي يؤدي لاحتباس السوائل والسموم في الجسم.

يصعب على الكبد تكسير الفركتوز الموجود في السكريات، ما يجعلها تتحول لدهون تصيب الكبد، لذا ينصح بتقليل السكريات قدر المستطاع.

وعلى الصعيد الآخر، هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تعزز من صحة الكبد مثلا الشاي الأخضر، والقهوة وعصير التفاح الطبيعي، بجانب مشروب الليمون بالزنجبيل وجميع الأطعمة الغنية بفيتامين سي، والبروكلي.