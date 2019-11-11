هيفاء وهبي تتصدر قائمة مشاهير أطلقوا علاماتهم التجارية في 2019

أصبح العديد من مشاهير العالم حاليا لا يكتفون بتحقيقهم الشهرة والثروة، بل اقتحموا مجالات جديدة عليهم كالأعمال و"البيزنس الخاص" من أجل تأمين مستقبلهم وتحقيق المزيد من النجاحات.

أصدرت مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، قائمتها لمشاهير طرحوا علاماتهم التجارية خلال عام 2019:

هيفاء وهبي

اسم العلامة التجارية: "Beau Voyou"

طرحت الفنانة الشهيرة في مطلع 2019 علامتها التجارية الأولى "بو فويو"، وهو خط إنتاج ملابس مستوحى من وطنها لبنان.

ولا تقتصر العلامة التجارية التي أطلقتها هيفاء وهبي على المرأة فقط، بل تشمل كذلك الرجال، وذلك من خلال تعليقها على العلامة التجارية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "المجموعة الأولى من خط الأزياء الخاص بي، عالمي الخاص المكون من الحرية الحب والتسامح".

NEWS: The Lebanese Superstar @HaifaWehbe announces her very own fashion line named #BeauVoyou, arriving on February 11.

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أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن مشروعها الخاص للأزياء المسمى Beau Voyou ، الذي سيطلق في 11 شباط.#HaifaWehbe #هيفاء_وهبي #ArabMusicNews pic.twitter.com/c77jbwUmri — Arab Music Polls & News (@ArabMusicPolls) February 8, 2019

ليدي غاغا

اسم العلامة التجارية: "Haus Laboratories"

أطلقت المطربة الأمريكية الشهيرة، علامتها التجارية "هاوس لابوراتوريس"، وهي مستحضرات تجميل متوافرة حصريا على موقع "أمازون".

وأكسبت العلامة التجارية لليدي غاغا موقعا لها في قائمة مجلة "فوربس" لأهم 100 شخصية مشهورة في 2019، واحتلت فيها المرتبة الـ90 كواحدة من أعلى الفنانين أجرا في العالم، وذلك بأجر 39.5 مليون دولار.

Just in time for the holidays, Haus Laboratories launches the limited edition GLAM ATTACK HOLIDAY SET including all six shades of GLAM ATTACK and a reusable clutch. 💋 pic.twitter.com/JSKe94rAi9 — HAUS OF FRANKIE (@frankiefermi) November 8, 2019

هيدي كرم

اسم العلامة التجارية: "Beauty By Heidy"

أطلقت الممثلة ومقدمة البرامج المصرية، خطها الخاص لإنتاج مستحضرات التجميل في شهر يوليو/تموز 2019، ويقال إنها أول مصرية تطلق خط جمالها الخاص.

الفنانه المصريه هيدي كرم عبر الانستغرام. pic.twitter.com/wg7pfJwbMk — World’s celebrities (@W_celebritie) November 6, 2019

ميغان ماركل

اسم العلامة التجارية: "Smart Set"

دخلت "دوقة ساسكس" زوجة الأمير البريطاني هاري، مجال صناعة الأزياء، من خلال التعاون مع "سمارت ووركس" في مجموعة خيرية من ملابس العمل النسائية، إذ أن مع شراء كل قطعة ملابس، يتم التبرع بقطعة إلى الجمعية الخيرية البريطانية، والتي تساعد النساء الفقيرات على تأمين عملا لهن.

Here's where you can shop the 5 Key pieces from Meghan Markle's 'The Smart Set' collection nowhttps://t.co/DmrrGmuBho pic.twitter.com/95zk6aSHA6 — GWP DIGITAL (@DigitalGwp) September 13, 2019

ميك ميل

اسم العلامة التجارية: "Dream Chasers"

بالتعاون مع مطرب الراب الأمريكي، جاي زي، طرح المحامي ورجل الأعمال، ميك ميل، شركة جديدة للتسجيلات في شهر يوليو/تموز، تحمل اسم "دريم تشيسرز" (ملاحقو الحلم).

Meek Mill is launching a new record label in a joint venture with Jay-Z's Roc Nation: Dream Chasers Records launched on July 23rd at the Roc Nation headquarters in New York City. pic.twitter.com/g17XUVKOTg — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) July 24, 2019

فيكتوريا بيكهام

اسم العلامة التجارية: "Victoria Beckham Beauty"

أطلقت زوجة نجم كرة القدم البريطاني الشهير، ديفيد بيكهام، والعضوة السابقة في فريق "سبايس غيرلز" الغنائي، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أول علامة تجارية صديقة للبيئة لها، وهي "فيكتوريا بيكهام بيوتي".

وتتألف العلامة التجارية الجديدة لـ"بيكهام" من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

ريهانا

اسم العلامة التجارية: "Fenty'

انضمت المطربة الأمريكية الشهيرة خلال 2019، إلى عالم الأزياء الفاخرة، بالتعاون مع دار الأزياء العالمية مويت هينيسي لوي فيتون.

يشار إلى أن ريهانا وهي مليونيرة من جزيرة باربادوس، صاحبة المرتبة 36 في عالم الترفيه الأكثر ربحا في العالم في عام 2019، وحققت ما يقدر بنحو 62 مليون دولار.

كيلي كلاركسون

اسم العلامة التجارية: The Kelly Clarkson Show

أطلقت المطربة كيلي كلاركسون برنامجها الحواري النهاري في 2018، والذي يحمل اسمها.

وجذب البرنامج منذ عرضه الأول في سبتمبر/أيلول 1.9 مليون مشاهد لكل حلقة، وفقا لبيانات نيلسن.