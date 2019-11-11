بالفيديو... لقطات نادرة لحفل زفاف ملك ماليزيا السابق والحسناء الروسية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" لقطات نادرة لحفل زفاف ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس، وملكة جمال موسكو عام 2015، أوكسانا فويفودينا.

وأقيم حفل الزفاف في قاعة "Barvikha Concert Hall 22" في موسكو يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يقسم العروسان لبعضهما بالإخلاص، وتعد فويفودينا بأن تكون زوجة صالحة وأمًا لأبنائهم المستقبليين وتتعهد بعدم ترك حبيبها في الحزن والفرح.

ويرد عليه الملك السابق قائلا: أشكرك يا أرنبي (كروليك باللغة الروسية) وأنا تشيبوراشكا (حيوان خيالي بعينين وأذنين كبيرتين في أفلام الكرتون الروسية) الخاص بك وأضاف، أتمنى لنا السعادة والفرح.

وبعد وقت قصير من زواجهما تنازل الملك عن عرشه واحتفظ فقط بلقب سلطان كيلانتان. في شهر أيار/ مايو، أنجبت فويفودينا ابنا، وفي 17 يوليو/ تموز أصبح معروفًا عن طلاق الزوجين.

وتختلف المعلومات حول أسباب الطلاق. ووفقا لبعض المصادر فإن السبب هو خيانة فويفودينا لزوجها أما وفقا لمصادر أخرى فالحسناء الروسية تركت زوجها بنفسها.

في أواخر نوفمبر، زُعم أن الملك السابق لماليزيا عرض سداد مصاريف تعليم ابن زوجته السابقة، لكنها رفضت. فكان على فيفودينا أن توقع على اتفاقية اشترطت بأن تربي الطفل كمسلم سني وألا تخبره عن والده، وتلغي حساباتها على الشبكات الاجتماعية وتحذف الصور مع السلطان التي تنشرها.