فنانة مصرية تعتذر لهيثم أحمد زكي: حقك علي

اعتذرت الممثلة المصرية، هنا شيحة، للممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، بعد رحيله المفاجئ قبل أيام.

وشاركت شيحة اعتذارها لهيثم أحمد زكي، عبر حسابها على "إنستغرام"، بسبب عدم سؤالها عليه بقدر كاف، لانشغالاتها المتعددة.

وكتبت هنا شيحة لهيثم أحمد زكي: "الوقت مش ‏موجود، حقيقي مش موجود، دايما فاكرين إن في وقت، في وقت أشوف أهلي، في وقت أكلم صحابي اللي ‏واحشني، في وقت أرد على المكالمات اللي ما ردتش عليها".‏

تابعت: "بس مفيش وقت، الوقت هو دلوقتي حالا، منستناش نعمل اللي حاسينه ونكلم اللي واحشنا لأنه فجأة ‏ممكن ميبقاش موجود وسطينا ونزعل ونندم إننا قصرنا في حقه ومعملناش اللي كان نفسنا نعمله ومالحقناش".‏

أضافت هنا شيحة: "حقك عليا يا هيثم، أنا قصرت في حقك ومكنتش بسأل عليك زي ما المفروض أسأل، ‏زعلانة قوي من نفسي وأنت وحشتني وما شوفتكش وما لحقتش أشوفك، مشيت بسرعة قوي يا هيثم، مش ‏مستوعبة إنك روحت، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".‏

وتوفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وبحسب مواقع، فإن سبب الوفاة يعود إلي المكملات الغذائية التي كان يتناولها الفنان الراحل لتقوية عضلاته.

وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود، في منطقة المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة، بينما أقيم عزائه في مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.