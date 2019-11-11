بعد إعلان إصابته بـ"البهاق"... خبيرة تجميل توجه رسالة إلى رامي جمال

وجهت خبيرة التجميل لجينة صلاح، رسالة إلى النجم رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.

وتعتبر لجينة، من أشهر المصابين بمرض البهاق ، ومن أبرزهم تمردا على المرض، حيث قالت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "انستغرام"، إنها "تلقت العديد من الرسائل والإشارات في الرسالة، التي نشرها جمال منذ إعلانه عن إصابته بهذا المرض، أمس"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتحدث رامي جمال خلال رسالته بخصوص المواقف، التي يوضع بها وتفكيره في الاعتزال إذا لم يتقبله الجمهور.

وقالت لجينة: "بوست يوجع ويزعل"، مضيفة: "انتقدت ثقافة البعض من الذين نصحوا رامي بالبحث عن مجال عمل آخر غير المجال الفني، الذي يتطلب مظهر معين، لمجرد إصابته بمرض يتسبب في تغير لون جلده قائلة للدرجة دي بقينا جهلة".

وأضافت: "أنت أكبر من شكلك، مش أنا اللي هقولك كدا، أنت قامة فنية وناجح وأثبت نفسك كتير، وشخصية ناجحة وخلوق".

وتساءلت باستنكار: "توقف شغلك ليه، مشيرة لهؤلاء الذين ابتعدوا عنه واصفة لهم لأنهم صحبة مزيفة".

وأكدت أنه لا يحتاجهم في حياته، وقالت: "هتبقى أنجح وأنجح عشان تكون مثال للناس إنك تقبلت نفسك زي ما أنت، ولو احتاجت أي حاجة أنا موجودة".