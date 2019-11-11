ميزة جديدة مهمة على "خرائط غوغل"

أضافت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا إلى تطبيق "خرائط غوغل"، من شأنه أن يمنع الغرباء من الإطلاع على النشاط عبر التطبيق.

وأصبح التحديث متوفرا بشكل كامل عبر نظام تشغيل "أندرويد"، على أن يتم إطلاق تحديث خاص لنظام تشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق.

Google Maps lets you manage your public profile from the Android app https://t.co/hOpBUFlBfd pic.twitter.com/StcGNgVWFB — Engadget (@engadget) November 11, 2019

التحديث يمكن المستخدمين من إدارة الملف الشخصي، ويسمح لهم بوضع الاسم والبيانات الشخصية أو حجبها، وتحديد من يتمكن من الإطلاع عليها.

وسيحدد التطبيق من يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.