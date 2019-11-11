لأول مرة... مغنية لبنانية تتعاون مع مطرب مهرجانات

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، خلال حفلها الأخير في مصر، أنها ستقوم بأداء أغاني المهرجانات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت قناة "روتانا" أن نيكول تستعد حاليا للعمل على مجموعة من أغاني المهرجانات، مع فرقة "الدخلاوية"، التي كشف مؤسسها فيجو الدخلاوي، عن استعدادهم للتعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدخلاوي أنه يسعى لتغيير أسلوب نيكول في الغناء، وأنه أقنعها بتقديم مجموعة من أغاني المهرجانات خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن نيكول سابا، اعتذرت عن إحياء حفل كان مقرر إقامته في مصر، نظرا للظروف التي يمر بها لبنان.