لأول مرة... مغنية لبنانية تتعاون مع مطرب مهرجانات

وكشفت قناة "روتانا" أن نيكول تستعد حاليا للعمل على مجموعة من أغاني المهرجانات، مع فرقة "الدخلاوية"، التي كشف مؤسسها فيجو الدخلاوي، عن استعدادهم للتعاون معها خلال الفترة المقبلة.
Lebanese singer "Nicole Saba" from her latest concert in Egypt 🔥🎶@NicoleSabaaa #nicolesaba #نيكول_سابا pic.twitter.com/qyxMvGwWMe— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) November 9, 2019
وأكد الدخلاوي أنه يسعى لتغيير أسلوب نيكول في الغناء، وأنه أقنعها بتقديم مجموعة من أغاني المهرجانات خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن نيكول سابا، اعتذرت عن إحياء حفل كان مقرر إقامته في مصر، نظرا للظروف التي يمر بها لبنان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)