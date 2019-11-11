يبعدها عن الأضواء... زينة تعلن إصابتها بمرض في العين

كشفت الفنانة المصرية زينة، عن إصابتها بمرض في العين، أجبرها على ارتداء النظارات الشمسية للابتعاد عن أية أضواء.

وقالت على حسابها في "إنستغرام"، اليوم الاثنين، إنه "من الممكن أن يتسبب ذلك في إيذاء عينها، حيث نشرت صورتها وهي ترتدي النظارة".

وعلقت عليها "جالي تعب في عنيا. الحمد لله طبعا، ولا حاجة، اللهم لك الحمد. بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة. كنت بلبسها الأول دلع".

وأضافت: "المشكلة إن ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة. قلت له امال لما أعجز وأبقى كركوبة هتعمل إيه".

وتابعت: "قالي انتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني انت وأخوك أحلي حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكو ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب".

وانتهت الفنانة زينة، مؤخرا من تصوير فيلم "الفلوس" الذي يشاركها فيه الفنان تامر حسني دور البطولة، والمنتظر طرحه قريبا في دور العرض السينمائية"، ووكان من المقرر له أن يعرض في موسم فصل الصيف 2019، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر، ولكن تقرر، في النهاية، تأجيل العرض لموسم إجازة نصف العام الدراسي.