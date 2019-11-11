باب النيابة مفتوح... تركي آل الشيخ يوجه تحذيرا لـ"المتجاوزين"

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تحذيرا لمن وصفهم بـ"المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي"، من المساءلة القانونية.

وكتب آل الشيخ، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "من اللحظة دي أي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل سنتخذ ضده الإجراءات القانونية"، مضيفا: "باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم".

وتابع: "أما الدراما والتأليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل، غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن نأخذها بعد اليوم في حسبان".

وانا ترددت بكتابة هاذي ... لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في تويتر الي بعضه مزيف او يحارب عمل الهئية ل اي سبب ... اعتقد تعرفي توصلي لي او ل مسؤولي الهيئة !!! بعدين حرمتين وتمشكلو بتحملون الهيئه خلافهم؟!! ظاهرة هاذي بطلوها لن تؤثر فيني ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 11, 2019

وتحدث في تدوينة أخرى عما وصفه بـ"عمليات التشهير والتزييف، التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكتب: "أنا ترددت بكتابة هذي، لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في "تويتر" اللي بعضه مزيف أو يحارب عمل الهئية لأي سبب".

وتابع "أعتقد تعرفي توصلي لي أول مسؤولي الهيئة، بعدين حرمتين وبتحملون الهيئه خلافهم. ظاهرة هذي بطلوها لن تؤثر فيني".