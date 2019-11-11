النائب العام المصري يعيد طفلة مصابة بالسرطان للعلاج... وضبط وإحضار والديها لهروبهما

ووفقا لما نشرته صحيفة "الجمهورية"، استغاثت أسرة الطفلة بوسائل الإعلام المختلفة، بأنها مصابة بالسرطان وأنهم لا يقدرون على علاجها، ليأمر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكليف مستشاره للرعاية الصحية بسرعة التحرك ليتم نقل الطفلة للمستشفى للعلاج ووضعها تحت الرعاية الطبية.
وتقدم مستشفى عين شمس ببلاغ لنيابة غرب القاهرة الكلية، يفيد بقيام الأم باصطحاب طفلتها التي تتلقى العلاج دون إذن الطبيب المعالج وتعريض حياة طفلتها للخطر.
وتمكن رجال المباحث من ضبط الأم وجاري استجوابها في النيابة بينما تمكن الأب من الهرب، مع إيداع الطفلة المستشفى وتشكيل لجنة لفحص حالتها.
وقررت النيابة، تكليف خط نجدة الطفل بمتابعة حالة الطفلة، بوصفها في حالة خطر محدق، وإعداد تقرير يعرض على النيابة العامة حتى زوال الخطر إعمالا لقانون الطفل.
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