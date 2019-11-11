محمد رمضان يتحدث عن أول درس في حياة نجله

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن أول درس لنجله "علي"، مشيرا إلى أنه تضمن الحديث عن الثقة في الله، ودورها في تحقيق النجاح في الحياة.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة بموقع "انستغرام" جمعته بنجله "علي"، اليوم الاثنين.

وقال إن الدرس الأول، الذي يعلمه لنجله هو الثقة في الله، وكتب: "الدرس الأول لابني عنوانه "ثقتنا في الله وحده... ثقة في الله نجاح".

وطرح الفنان المصري، مؤخرا، أغنيته الجديدة "السلطان"، التي صورها في مدينة مراكش المغربية، من إخراج ‏حسام الحسيني في خامس تعاون بينهما.

وبدأ محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد لرمضان 2020‏‎، الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، ويتولى تأليفه أيضا، حيث يحمل اسما مبدئيا هو ‏‏"البرنس‏‎".