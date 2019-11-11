مصرع مصري بعد تدخين سيجارة داخل قطار

لقي شاب مصري مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار في محافظة الغربية، عقب مشادة كلامية سقط على إثرها من القطار.

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن الشاب أصيب بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، عقب سقوطه من القطار، بسبب تدخينه سيجارة، وقالت إنه نقل إلى المستشفى، لكنه توفي فور وصوله.

ولفتت الصحيفة المصرية ، إلى أن الواقعة جرت عندما بدأ الكمسري، تحرير مخالفة للراكب أو تسليمه للشرطة، مشيرة إلى أن تحريات المباحث كشفت أنه أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها إلى طنطا، بدأ يدخن سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار

وتابعت: "عندما شاهده الكمسري، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقي مصرعه فور وصوله".

ولفتت الصحيفة إلى أن محافظة الغربية، شهدت، منذ فترة قريبة، وفاة شاب وإصابة صديقه، عقب إجبار الكمسري لهما على القفز من القطار، بسبب عدم دفع تذكرة القطار.