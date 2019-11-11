مصرع مصري بعد تدخين سيجارة داخل قطار

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن الشاب أصيب بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، عقب سقوطه من القطار، بسبب تدخينه سيجارة، وقالت إنه نقل إلى المستشفى، لكنه توفي فور وصوله.
وتابعت: "عندما شاهده الكمسري، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقي مصرعه فور وصوله".
ولفتت الصحيفة إلى أن محافظة الغربية، شهدت، منذ فترة قريبة، وفاة شاب وإصابة صديقه، عقب إجبار الكمسري لهما على القفز من القطار، بسبب عدم دفع تذكرة القطار.
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