"البهاق" ليس وصمة... مشاهير تحدوا المرض وواصلوا التألق

ما إن أعلن المطرب المصري رامي جمال إصابته بمرض البهاق، حتى وتوالت ردود الفعل ما بين متضامنه معه، ومطمأنه بأن هذا المرض أصبح له علاج ناجح وناجز.

في إعلانه عن مرضه ألمح جمال إلى ما يعانيه من نظرة الناس إليه بعد إصابته وأنه فكر في ترك مجاله الفني والتوجه نحو أي عمل آخر، إلا أن التاريخ الفني يكشف عن نجوم عانوا من المرض ذاته لكنهم جعلوه دافعا لهم، وواصلوا تألقهم رغما عنه، بل منهم من اعتبر هذا المرض واحدا من مسببات الجمال، ومنهم عارضة الأزياء الأمريكية ويني هارلو، التي استخدمت البهاق لصالحها، في هذا التقرير نمازج لنجوم تحدوا البهاق وواصلوا تألقهم.

ويني هارلو

أصيبت ويني هارلو، الكندية، بالبهاق وهي طفلة لكنها لم تستلم لهذا المرض، وأصبحت أيقونة لكل المصابين بهذا المرض حول العالم.

عانت ويني في بداية حياتها من نظرة المجتمع لها لكنها قررت المواجهة، واختارت المجال الصعب، فقررت أن تعمل عارضة أزياء، وبالفعل نجحت ويني صاحبة الـ 24 عاما في أن تكون عارضة أزياء تتهافت عليها دور العرض، ولا تخجل من نشر صورها بملابس البحر وظهور علامات البهاق على جسدها.

View this post on Instagram @elle_russia Triple Cover STRIKE A POSE 🖤 A post shared by ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow) on Sep 6, 2019 at 11:15am PDT

وويني حاليا هي الوجه الدعائي للعلامة التجارية العالمية "ديسيجوال"، وهي أحد النماذج الأكثر تميزاً في العالم.

في 2016 صنفتها هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة "بي بي سي" ضمن لائحتها السنوية لأكثر مئة امرأة تميزاً ونجاحا.

,ويني كان متحدثًا رسميًا عن المصابين بالبهاق. وتم تكريمها بجائزة "الجائزة النموذجية" خلال حفل توزيع جوائز GQ رجال العام في البرتغال الذي أقيم في عام 2015.

مايكل جاكسون

واجه أسطورة الغناء مايكل جاكسون كثيراً من الشائعات منها أنه كره لون جلده الأسمر فغيره للأبيض، لكن الحقيقة أن مايكل كان مصاباً بالبهاق منذ صغره، وهو ما ظهر في كثير من الصور، وفي برنامج أوبرا في 10 فبراير 1993، قال مايكل "لدي اضطراب في الجلد يدمر تصبغ الجلد، وهذا شيء لا أستطيع معالجته".

وذهب جاكسون إلى أبعد الحدود لإخفاء هذا الاضطراب، بدأ من ارتدائه قفازًا حتى نهاية المطاف بتبيض جلده كاملا.

ستيف مارتن

لم يقف النجم الكوميدى الأمريكى ستيف مارتن، 71 عامًا، أمام إصابته بمرض البهاق كثيرا، فرغم أنه ظل سعاني من هذا المرض لسنوات طويلة إلا أنه لم يتوقف عن عمله، ولا عن إضحاكه للجماهير، بل عمل على تطوير نفسه وكتب السيناريو.

تمار براكستون

المغنية تمار براكستون مصابة بالبهاق على يديها، ولا تخجل من ذلك وتواصل تألقها.

تقول تمار: "لقد كنت أتعامل معه دائمًا، لأنني كنت فتاة صغيرة عندما أصيبت به".

وتضيف في حديث لها "هذا ليس سيئًا مثل الآخرين لأن الجميع لديهم هذا الأمر بشكل مختلف، لكنني بالتأكيد شخصت حالتي".

وأشارت تمار إلى أن هناك عدد من الناس ينصحونها بأنه تبيض بشرتها "لكني لن أفعل ذلك"، وتتابع "عندما يتم تشخيصك باضطراب في الجلد ، يكون الأمر صعبًا. إنها تؤثر على ثقتك بنفسك. لكنني فعلت عكس ذلك".

جون هام

اعترف الممثل الأمريكي جون هام بإصابته بمرض البهاق، وأنه يظهر ويختفي من على جسده.

Mad Men star Jon Hamm suffers from vitiligo on his hands.He wound up having his hands covered with makeup during act. pic.twitter.com/D8XhskBStr — Magedoo (@Magedoo_ab) September 16, 2015

​​وأكد جون على أنه تم تشخيص البهاق الذي يعاني منه وأنه مرتبط بالضغط النفسي الذي يتعرض له في عمله.

ولم يتوقف نجم mad men عن عمله بعد إعلانه هذ بل واصل تألقه كأحد النجوم الكبار.