بدلا من الطعام... صاحب مطعم يسكب الزيت المغلي على زوجته

وقال الرجل: "أعتقد أن مافيس، زوجته، أحرقت نفسها أثناء محاولتها إعداد الطعام"، مضيفا: "لا أعلم ما الذي حدث، لست مسئولا عما حدث"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى قول مقربين من العائلة، إن هناك خلافات قوية في الفترة الأخيرة بين الزوجين، الذي دام زواجهم 30 عاما، كما أن الجيران أكدوا سماعهم أصوات شجار بينهما، بصورة متكررة، في الآونة الأخيرة.
وكشفت التحقيقات إن السيدة تعرضت لحروق رهيبة، وأنها عانت منها، مشيرة إلى أنها لم تكن نتيجة حادث، ولكنها نتيجة تعمد الزوج قذفها بالزيت المغلي.
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