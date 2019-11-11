بعد رفضها تقديم بعض الأغاني.. والد أنغام ينفي مهاجمتها

وأكد محمد علي سليمان، في تسجيل صوتي تم الكشف عنه خلال الحلقة، في برنامج "MBC Trending"، أنه لم يقل ذلك، وأن حسابه على "فيسبوك" كان مسروقا.
وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول للفاعل ومعاقبته، مشددا على أن علاقته بابنته طيبة للغاية.
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حقيقة الخلاف بين أنغام ووالدها #MBCTrending #MBC4 @anghamofficial
وكانت أخبار قد تم تداولها مؤخرا عن وجود خلافات بين أنغام وأبيها الموسيقار محمد علي سليمان، بعد امتناعها عن غناء أي من أغانيه التي لحنها لها خلال حفلها الأخير بالأوبرا.
وأثارت بعض منشورات الأب الجدل بعد ذلك، حيث كتب على "فيسبوك": "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله".
وتابع: "اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين، وأفوض أمري إلى الله".
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