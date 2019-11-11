بعد رفضها تقديم بعض الأغاني.. والد أنغام ينفي مهاجمتها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات الموسيقار محمد علي سليمان، التي يهاجم فيها الفنانة أنغام، بعد رفضها تقديم بعض الأغنيات، التي لحنها لها قديما.

وأكد محمد علي سليمان، في تسجيل صوتي تم الكشف عنه خلال الحلقة، في برنامج "MBC Trending"، أنه لم يقل ذلك، وأن حسابه على "فيسبوك" كان مسروقا.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول للفاعل ومعاقبته، مشددا على أن علاقته بابنته طيبة للغاية.

View this post on Instagram حقيقة الخلاف بين أنغام ووالدها #MBCTrending #MBC4 @anghamofficial A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Nov 11, 2019 at 3:00am PST

وكانت أخبار قد تم تداولها مؤخرا عن وجود خلافات بين أنغام وأبيها الموسيقار محمد علي سليمان، بعد امتناعها عن غناء أي من أغانيه التي لحنها لها خلال حفلها الأخير بالأوبرا.

وأثارت بعض منشورات الأب الجدل بعد ذلك، حيث كتب على "فيسبوك": "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله".

وتابع: "اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين، وأفوض أمري إلى الله".