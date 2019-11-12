سائح يصاب بجروح خطيرة بعد حادث مروري مع زرافة

تمكن الأطباء الذين وصلوا إلى المكان من القيام بالإسعافات الأولية للسائح السويسري ونقلوه بمروحية إلى المستشفى في نيلسبرويت.

وقع حادث خطير مع زرافة في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ضربت حافلة صغيرة مع 13 سائحا، زرافة. من تأثير الحادث، وقع الحيوان الذي يزن حوالي 750 كيلوغراما على سيارة مارة، كان يسافر فيها مواطن سويسري وزوجته. نتيجة الحادث، تكسر الجزء الأمامي وسقف السيارة. والحيوان مات.

The Swiss driver was responding at the scene and his condition is stable. pic.twitter.com/tA0cRfQPBJ — Kruger National Park (@SANParksKNP) November 10, 2019

وتمكن الأطباء الذين وصلوا إلى المكان بالقيام بالإسعافات الأولية ونقلوه بمروحية إلى المستشفى في نيلسبرويت. كان الضرر خطيرًا للغاية، لذلك كان يجب نقله إلى عيادة في جوهانسبرغ.

أصيبت زوجة الضحية وسائحان من الحافلة الصغيرة بجروح طفيفة. يجري التحقيق في حالة الطوارئ، وفقًا لصفحة الحديقة الوطنية على تويتر.