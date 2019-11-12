بالفيديو... كشف ملابسات العثور على ثعبان داخل جامعة سعودية

أعلنت جامعة في المدينة المنورة أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة تلقت بلاغا بالعثور على ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المدينة"، أوضحت الجامعة أن إحدى الطالبات جلبت ثعبان حقول من نوع " أبو سيور" غير السام ومنزوع الأنياب ومستوردا من خارج المملكة، بغرض المزاح وإثارة رعب الطالبات.

الثعبان تسلل من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون حدوث أي إصابات.

وأشارت الجامعة إلى أن الجهات المختصة عملت على زيارة المتجر الذي قامت الفتاة بشراء الثعبان منه، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة.

وشددت الجامعة على حرصها فيما يخص سلامة الطلاب والطالبات بما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر.

وأكدت الجامعة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل أو الوسائل الإعلامية، دون التواصل مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.