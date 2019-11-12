أم تمنع أطفالها من الأجهزة الذكية وهذا ما حصل بعد عدة أشهر

نشرت الأمريكية مولي ديفرانك، من ولاية كاليفورنيا، صورة لأطفالها الأربعة وهم يقرؤون جميعا في السرير.

نشرت المدونة الأمريكية صورة لأطفالها الأربعة وهم يقرؤون الكتب بهدوء على سرير كبير.

وعلقت المدونة، قائلة: "بعد عدة أشهر من قطع وسائل التكنولوجيا عن الأطفال، بدأ الجميع بالقراءة".

وأضافت مولي: "في السابق سمحت لهم باستخدامها لساعة واحدة فقط، الأمر الذي أدى إلى تقويض حركة الإبداع لديهم، لأقوم لاحقا بإيقاف جميع الأجهزة الذكية في المنزل".

وحثت مولي جميع الأهل على فعل ذلك، مؤكدة في البداية احتجوا، إلا أن ذلك لم يدم لأكثر من دقيقة من الغضب وصرير الأسنان.

وتابعت قائلة: "راقبت أطفالي وهم يتحولون من حالة العزلة التي خلقتها الشاشات إلى حالة التعاون في اللعب والإبداع وحتى في خلق وسيلة تعليمهم الخاصة بهم. ولم أستطع أن أصدق كم هو سهل هذا التحول من المؤكد أن التكنولوجيا مفيدة في مكانها الصحيح.. لكن بعد تقييم سريع لسلوك أطفالي، عرفت أننا بحاجة إلى تعديل الطريقة التي نستخدمها بها".

وأضافت: "بعد أسابيع من الابتعاد عن شاشات الأجهزة الذكية، استيقظ الأطفال ورأوني مع زوجي نقرأ في السرير، الأمر الذي دفعهم للبدأ بقرأة الكتب بدلا من استعمال الأجهزة".