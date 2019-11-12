إنذار من الدفاع المدني... ماذا يحدث في المملكة

أطلقت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف السعودية تحذيرا للمواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، يتدنى مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط البرد، كما تجري السيول في الأودية والشعاب.

وبينت مديرية الدفاع المدني أن الحالة المطرية تتضمن عدداً من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، والجموم، وتبدأ من الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 8 من مساء اليوم.

#الأرصاد تصدر تنبيهاً متقدماً عن حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة #الباحة ومحافظاتها، تستمر حتى الـ 8 مساءً.https://t.co/0yWPMMrnrF#واس_عام pic.twitter.com/H2Ag6ojCQB — واس العام (@SPAregions) November 12, 2019

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه.

#الطقس: بمشيئة الله تعالى الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان والحدود الشمالية والرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/dQsaAZshvS — واس العام (@SPAregions) November 12, 2019

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وأكدت المديرية أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات المناخية.