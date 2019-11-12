أول ظهور لرامي جمال بعد إعلان لإصابته بـ"البهاق"...صورة

ظهر المطرب المصري، رامي جمال، أمس الاثنين، بعد إعلانه الصادم لجمهوره ومحبيه، بشأن إصابته بمرض "البهاق".

وجاء ظهور "جمال"، من خلال المطربة المصرية، أنغام، التي قررت أن تدعمه بصورة مختلفة، وذلك بنشرها صورة لها وزوجها أحمد إبراهيم معه في الاستوديو أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت مع الصورة: "حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال، شغالين في أغنيه ونجاحات جديده بإذن الله".

وكان المطرب المصري الشاب، رامي جمال، قد أعلن عن نيته اعتزال الفن، وذلك بعد إعلان إصابته بمرض مشوه.

وكتب جمال بعد إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وتابع رامي جمال، قائلا: "رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وأضاف: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واختتم رامي حديثه: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".

ونال رامي جمال شهرته الفنية من تقديمه لأغنية "أنا بحبك يا بلادي"، والتي قدمها في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.