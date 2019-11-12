زيمبابوي تنفذ أكبر عملية نقل حيوانات عبر تاريخها

ونفق ما لا يقل عن 120 فيلا خلال الشهرين الماضيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ حالات الجفاف عبر تاريخها.
وأشار فاراوو إلى أن العملية ستبدأ "خلال موسم الأمطار عندما تبدأ المراعي وأوراق الشجر في الازدهار"، ما يوافق منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وتم الإعلان عن عملية النقل عقب نفوق عشرات الأفيال في هوانغ، أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي في شمال غرب البلاد.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في مناطق ريفية في زيمبابوي، أي ما يقرب من ثلث السكان، معرضون لخطر نقص في الغذاء قبل موسم الحصاد المقبل في عام 2020.
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