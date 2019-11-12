زيمبابوي تنفذ أكبر عملية نقل حيوانات عبر تاريخها

أعلنت وكالة الحياة البرية في زيمبابوي، اعتزامها نقل مئات الأفيال والحيوانات الأخرى المهددة بالجفاف الذي يضرب البلاد.

ونفق ما لا يقل عن 120 فيلا خلال الشهرين الماضيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ حالات الجفاف عبر تاريخها.

وقال تيناشي فاراوو الناطق باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء: "سيتم نقل 600 فيل وقطيعين من الأسود يضمان خمسة إلى عشرة حيوانات ومجموعة من الكلاب البرية و50 جاموسا و40 زرافة وألفي ظبي"، متابعا "ستكون هذه أكبر عملية نقل حيوانات في تاريخنا".

وأشار فاراوو إلى أن العملية ستبدأ "خلال موسم الأمطار عندما تبدأ المراعي وأوراق الشجر في الازدهار"، ما يوافق منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وتم الإعلان عن عملية النقل عقب نفوق عشرات الأفيال في هوانغ، أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي في شمال غرب البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في مناطق ريفية في زيمبابوي، أي ما يقرب من ثلث السكان، معرضون لخطر نقص في الغذاء قبل موسم الحصاد المقبل في عام 2020.