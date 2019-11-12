صدمة أم بسبب ما وجدته داخل طعام اشترته لابنتها

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، قالت لورا بوبسي إنها توجهت مع ابنتها إلى المطعم لتناول وجبة سريعة، لتكتشف وجود قدم دجاجة صغيرة داخل الدجاج المقلي.

وأشارت إلى أنها شعرت هي وابنتها بالصدمة والاشمئزاز، لتقرر عرض القطعة التي احتوت على قدم الدجاجة خلال فيديو نشرته على مدونتها الخاصة بالأمومة.

وأشارت بوبسي إلى أنها نباتية، لكنها كانت بحاجة لتناول وجبة سريعة، بعدما أنهت ابنتها يومها الدراسي، لذلك توجها إلى المطعم القريب.

وعمدت الأم إلى تفتيت الدجاج المقلي إلى قطع صغيرة، حتى تتمكن الطفلة الصغيرة من تناول الطعام بشكل مريح، لتكتشف الأمر.

Person shocked to find animal body parts in chicken nugget. https://t.co/OQufT4Qakn — Extinction Symbol (@extinctsymbol) November 12, 2019

وكشفت صاحبة الـ27 عاما، أنها بعثت بشكوى إلى مدير المطعم، الذي لم يفعل الكثير حيال الأمر، على حد تأكيداتها.