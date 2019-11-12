صورة جديدة... نادية لطفي توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة المصرية نادية لطفي رسالة جديدة إلى جمهورها، تطمئنهم فيها على حالتها الصحية، ونشرت صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وزار الفنان سمير صبري الفنانة المصرية، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، للاطمئنان على حالتها الصحية، بعدما أجرت عملية لجراحة ناجحة.

ونشرت نادية لطفي صورة لها مع سمير صبري، داخل المستشفى، وكتب: "الزميل الصديق الوفي الجميل الحلو في زيارتي اليوم"، مضيفة: "أعلن أنني شفيت بلقائه".

وخضعت الفنانة المصرية لجراحة استغرقت 3 ساعات، بحسب ما أعلنت في مداخلة هاتفية لها في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم".

وتعيش نادية لطفي منذ سنوات في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة المصرية لعدم قدرتها على المعيشة بمفردها.