قبلة على الهواء... رد فعل المذيعة اللبنانية على ما حدث معها أمام شاشات التلفزيون

ردت مراسلة قناة "سكاي نيوز عربية"، دارين الحلوة، على الضجة التي أثيرت، بعد قيام أحد المتظاهرين في لبنان بتقبيلها على الهواء.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، استنكرت المراسلة ما حدث، قائلة إنه "فعل مدان"، كما رفضت "تأويل ردة فعلها على أنها قبول به".

وغردت: "توضيحا لما حدث معي خلال الرسالة المباشرة... ولوضع الحد لكمية التنظير والتأويل للحادثة يخضع المراسل لضغوطات كبيرة أثناء البث المباشر، وإن كانت ردة فعلي على القبلة فيها مراعاة للتغطية التي كنت أقدمها، فإنني استنكر بشدة هذا الفعل المدان، وارفض أن يتم تأويل ردة فعلي على أنها قبول به".

توضيحا لما حدث معي خلال الرسالة المباشرة...

ولوضع الحد لكمية التنظير والتأويل للحادثة

يخضع المراسل لضغوطات كبيرة أثناء البث المباشر، وإن كانت ردة فعلي على القبلة فيها مراعاة للتغطية التي كنت أقدمها، فإنني استنكر بشدة هذا الفعل المدان، وارفض أن يتم تأويل ردة فعلي على أنها قبول به — darine el helwe (@darineelhelwe) November 11, 2019

​وبدا على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر بتوقفها للحظات عن الكلام قبل عودتها للتحدث مرة أخرى.

ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت في بيروت، حيث قال أحد المستخدمين: "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".