الدفاع المدني السعودي ينقذ صقرا علق بأعمدة الاتصالات... صور

أنقذ فريق من الدفاع المدني السعودي في مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، طائرا جارحا من فصيلة الصقور، بعدما علق بأحد أبراج الاتصالات جنوبي العاصمة الرياض.

وأظهرت صور لعملية الإنقاذ نشرها الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، الطائر الجارح متوقفا على أحد الأبراج ولا يستطيع الطيران، قبل أن يصل إليه أفرد الدفاع المدني عبر رافعة عملاقة ويحرروه من قيده الذي علق فيه.

مدني #الرياض ينقذ طائر (صقر ) علق في أحد أبراج الاتصالات جنوب الرياض ، وتسليمه لصاحبه. pic.twitter.com/8gtZRQjTJR — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) 12 ноября 2019 г.

وتحتوي السعودية على ناد للصقور، ومعارض لمختلف الطيور الجارحة، يقام فيها مزادات لبيع بعضها بمئات آلاف الريالات، إذ تم بيع صقر في آخر مزاد علني مقابل 610 آلاف ريال سعودي (162 ألف دولار أمريكي).