فنانة كويتية تتعرض لموقف محرج على الهواء... فيديو

تعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية سعاد سلمان، لموقف محرج على الهواء، بعد أن طالبها أحد المتصلين ببرنامج "صباح الكويت" بإنقاص وزنها.

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن المكالمة الهاتفية إذ قال المتصل للفنانة "أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي“، الأمر الذي أشعر الإعلامية بالإحراج الشديد، قبل أن ترد عليه: ”قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده"

وفي وقت لاحق تم تداول مقطع فيديو لمكالمة هاتفية بين سعاد سلمان وإحدى صديقاتها وكانت تبكي بشدة؛ بسبب هذا الموقف المحرج، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لفقدان وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم واتباع نظام غذائي.

ونشرت المذيعة الكويتية نادية المراغي في حسابها عبر "انستغرام" مقطع فيديو شكرت المتابعين الذين أشادوا بموقفها المدافع عن زميلتها: "أي موقف تشكروني عليه؟ أدافع عن زميلتي وشقيقتي الصغيرة في البرنامج، هذا واجب وهذه هي التربية."

يذكر أن الفنانة سعاد سلمان بدأت مشوارها في أواخر الثمانينيات مع المخرج عبدالله عبدالرسول في مسرحيتي سهرة مجانين والقفص، وانطلاقتها الفعلية كانت في التلفزيون مع الفنان طارق العلي، واشتهرت بأداء الأدوار الشريرة والكوميدية.