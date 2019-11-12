في ذكرى وفاته... نشر فيديو نادر للراحل محمود عبد العزيز

ويشرح الممثل الراحل في اللقاء، والذي سجل معه في كواليس مسلسله التلفزيوني الأنجح، "رأفت الهجان"، كيفية اختياره لأدواره الفنية المختلفة.
وفي ذات السياق، أحيت الإعلامية المصرية، بوسى شلبي، الذكرى الثالثة لوفاة زوجها الراحل محمود عبد العزيز، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
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وعلقت على الصورة قائلة، "مهما مرت السنين حبك فى قلبى ملوش حدود لن أنساك .. الذكرى التالتة للساحر .. بحبك وحشتينى.. أرجو الدعاء لزوجي الغالي".
كما أحيا نجلا محمود عبد العزيز، محمد وكريم، الذكرى الثالثة لوفاة والدهم، معبرين عن اشتياقهم الشديد له.
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وكتب محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "12 نوفمبر 2019 ربنا يقدرني وأعمل اللي يجمعنى بحضرتك إن شاء الله" أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا، بينما كتب كريم محمد عبد العزيز، قائلا: "هشرفك لآخر يوم في عمري".
وكانت أزمة صحية قد ألمت بالفنان محمود عبدالعزيز، تسببت في تدهور حالته الصحية نتيجة نقص الهيموجلوبين في الدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
وللفنان تاريخ حافل، إذ بلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلما، قام فيها بدور البطولة، بينما أخرج فيلما واحدا هو "البنت الحلوة الكذابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية.
وولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو/حزيران عام 1946، في مدينة الإسكندرية، وبدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، قبل أن يحترفه ويقدم مجموعة كبيرة من الأفلام الشهيرة ومنها "الكيت كات" و"الكيف" و"الساحر" و"العار" و""إعدام ميت و"الشقة من حق الزوجة" و"البريء" و"ليلة البيبي دول"، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، منها "رأفت الهجان" و"محمود المصري" و"رأس الغول".
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