في ذكرى وفاته... نشر فيديو نادر للراحل محمود عبد العزيز

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لقاء نادرا مع الممثل المصري، محمود عبد العزيز، بمناسبة مرور 3 أعوام على وفاته.

ويشرح الممثل الراحل في اللقاء، والذي سجل معه في كواليس مسلسله التلفزيوني الأنجح، "رأفت الهجان"، كيفية اختياره لأدواره الفنية المختلفة.

وفي ذات السياق، أحيت الإعلامية المصرية، بوسى شلبي، الذكرى الثالثة لوفاة زوجها الراحل محمود عبد العزيز، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

View this post on Instagram ارجوا الدعاء لزوجي الغالي A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Nov 11, 2019 at 12:44pm PST

وعلقت على الصورة قائلة، "مهما مرت السنين حبك فى قلبى ملوش حدود لن أنساك .. الذكرى التالتة للساحر .. بحبك وحشتينى.. أرجو الدعاء لزوجي الغالي".

كما أحيا نجلا محمود عبد العزيز، محمد وكريم، الذكرى الثالثة لوفاة والدهم، معبرين عن اشتياقهم الشديد له.

View this post on Instagram ..... هشرّفك لآخر يوم في عمري. A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelazizofficial) on Nov 11, 2019 at 11:10am PST

وكتب محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "12 نوفمبر 2019 ربنا يقدرني وأعمل اللي يجمعنى بحضرتك إن شاء الله" أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا، بينما كتب كريم محمد عبد العزيز، قائلا: "هشرفك لآخر يوم في عمري".

وتوفي النجم السينمائي المصري، محمود عبد العزيز، مساء السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن عمر ناهز 70 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض تلقى خلالها العلاج في باريس، ثم نقل في أيامه الأخيرة إلى أحد مستشفيات المهندسين.

وكانت أزمة صحية قد ألمت بالفنان محمود عبدالعزيز، تسببت في تدهور حالته الصحية نتيجة نقص الهيموجلوبين في الدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وللفنان تاريخ حافل، إذ بلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلما، قام فيها بدور البطولة، بينما أخرج فيلما واحدا هو "البنت الحلوة الكذابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية.

وولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو/حزيران عام 1946، في مدينة الإسكندرية، وبدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، قبل أن يحترفه ويقدم مجموعة كبيرة من الأفلام الشهيرة ومنها "الكيت كات" و"الكيف" و"الساحر" و"العار" و""إعدام ميت و"الشقة من حق الزوجة" و"البريء" و"ليلة البيبي دول"، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، منها "رأفت الهجان" و"محمود المصري" و"رأس الغول".