Widgets Magazine
تسجيل
17:58 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الفنان المصري محمود عبد العزيز

    في ذكرى وفاته... نشر فيديو نادر للراحل محمود عبد العزيز

    © AFP 2019 / AMR AHMAD
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لقاء نادرا مع الممثل المصري، محمود عبد العزيز، بمناسبة مرور 3 أعوام على وفاته.

    ويشرح الممثل الراحل في اللقاء، والذي سجل معه في كواليس مسلسله التلفزيوني الأنجح، "رأفت الهجان"، كيفية اختياره لأدواره الفنية المختلفة.

    وفي ذات السياق، أحيت الإعلامية المصرية، بوسى شلبي، الذكرى الثالثة لوفاة زوجها الراحل محمود عبد العزيز، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

    View this post on Instagram

    ارجوا الدعاء لزوجي الغالي

    A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on

    وعلقت على الصورة قائلة، "مهما مرت السنين حبك فى قلبى ملوش حدود لن أنساك .. الذكرى التالتة للساحر .. بحبك وحشتينى.. أرجو الدعاء لزوجي الغالي".

    كما أحيا نجلا محمود عبد العزيز، محمد وكريم، الذكرى الثالثة لوفاة والدهم، معبرين عن اشتياقهم الشديد له.

    View this post on Instagram

    ..... هشرّفك لآخر يوم في عمري.

    A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelazizofficial) on

    وكتب محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "12 نوفمبر 2019 ربنا يقدرني وأعمل اللي يجمعنى بحضرتك إن شاء الله" أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا، بينما كتب كريم محمد عبد العزيز، قائلا: "هشرفك لآخر يوم في عمري".

    الممثل المصري محمود عبد العزيز
    © Photo / Facebook/ Mouabdelaziz
    فيديو من داخل مقبرة محمود عبد العزيز
    وتوفي النجم السينمائي المصري، محمود عبد العزيز، مساء السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن عمر ناهز 70 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض تلقى خلالها العلاج في باريس، ثم نقل في أيامه الأخيرة إلى أحد مستشفيات المهندسين.

    وكانت أزمة صحية قد ألمت بالفنان محمود عبدالعزيز، تسببت في تدهور حالته الصحية نتيجة نقص الهيموجلوبين في الدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

    وللفنان تاريخ حافل، إذ بلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلما، قام فيها بدور البطولة، بينما أخرج فيلما واحدا هو "البنت الحلوة الكذابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية.

    وولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو/حزيران عام 1946، في مدينة الإسكندرية، وبدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، قبل أن يحترفه ويقدم مجموعة كبيرة من الأفلام الشهيرة ومنها "الكيت كات" و"الكيف" و"الساحر" و"العار" و""إعدام ميت و"الشقة من حق الزوجة" و"البريء" و"ليلة البيبي دول"، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، منها "رأفت الهجان" و"محمود المصري" و"رأس الغول".

    انظر أيضا:

    الموت يغيب "طباخ الرئيس" طلعت زكريا
    الموت يغيب فنانا مصريا في صمت
    الموت يغيب لاعب نادي الزمالك السابق
    محمود عباس يبعث رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز
    فيديو من داخل مقبرة محمود عبد العزيز
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, ذكرى وفاة, محمود عبد العزيز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشي لمسافات طويلة في الغابة الاستوائية الخضراء، كوستاريكا، أمريكا الوسطى
    أفضل عشرة أماكن للزيارة في عام 2020
    غوغل...هل أنا مصاب بمرض خطير؟!
    "غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك