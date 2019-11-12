وليد توفيق يفاجئ جمهوره بالعودة للتمثيل عبر مسلسل مغربي

أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عن عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي ''داباتزيان''.

أفادت مصادر إعلامية أن النجم اللبناني سيظهر كضيف شرف في حلقتين من حلقات المسلسل الذي سيعرض بدءا من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على قناة MBC 5.

ومسلسل ''داباتزيان'' من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد لمجرد بأداء أغنية شارة البداية.

هذا وأكد النجم اللبناني مشاركته في الحفلة التي ستقام يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، برفقة كل من راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.