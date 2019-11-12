بعد محمد رمضان... نيكول سابا توجه رسالة لجمهورها من داخل كابينة الطائرة (فيديو)

ظهرت نيكول في الفيديو ترتدي "كاب" الطيار، وكانت تجلس مع كابتن الطائرة ومساعدته.

وتحدثت في الفيديو معبرة عن سعادتها بتواجدها في كابينة الطائرة، مضيفة أن "خوفها وشعورها بفوبيا من الطيران سينتهي بعد هذه الرحلة، التي تعود من خلالها إلى بلدها لبنان".

ونشرت نيكول الفيديو على حسابها الرسمي بـ"انستغرام"، وعلقت قائلة، "مرحبا من السماء ... مع أفضل الطيارين اللبنانيين".

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان كان قد وثق، في وقت سابق، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسا في الطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلًا "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجها نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

بعدها أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية".

كما أمر وزير الطيران المصري، بسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعا منعا باتّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".