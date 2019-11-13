في أسبوع فقط 12 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "ممالك النار"

نشر الكاتب والمنتج التلفزيوني الإماراتي ياسر حارب، عبر حسابه الشخصي على التويتر، تغريدة يعلن فيها أن عدد مشاهدي إعلان مسلسل ممالك النار قد تخطى الـ12 مليون مشاهد.

وتوعد ياسر حارب بانطلاقة نارية للمسلسل، حيث اختتم تغريدته قائلا :"انتظرونا يوم الأحد القادم .. الشاشة حتولّع".

​ويذكر أن مسلسل مسلسل "ممالك النار" من تأليف الكاتب المصري محمد سليمان عبد الملك، وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وبطولة عدد من الفنانين العرب، إذ يجسد دور البطولة الفنان المصري خالد النبوي شخصية طومان باي، مع الفنانين ديمة قندلفت، ومحمود نصر، وكندة حنا، ورشيد عساف، ومنى واصف.

وسيبدأ عرض مسلسل "ممالك النار" بدءاً من يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بحسب ما أعلنت مجموعة "إم بي سي" السعودية.