رجل يكتشف عائلة من الصراصير تتكاثر في أذنه

عانى رجل من ألم حاد في الأذن ثم لجأ إلى الأطباء، الذين وجدوا عائلة من الصراصير تكاثرت في طبلة أذنه.

وقال اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة في المستشفى، إن "المريض كان يعاني من ألم حاد وكان يشعر أن شيئا ما يخدشه ويزحف في داخل أذنه".

وكان الرجل مسؤولا جزئيا عن مشكلته، فحسبما قال الطبيب، أن ظروف حياته غير صحية فقد اعتاد إلى ترك الطعام إلى جانب سريره دون حفظها في الثلاجة، ما سبب ظهور الحشرات قرب مكان نومه.

وتم نقل الرجل إلى مشفى سانهي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، في أكتوبر/تشرين الأول، وكانت عائلة الرجل الذي يبلغ 24 عاما قد أخبرت الأطباء أنها شاهدت حشرة كبيرة تبني عشا داخل أذنه، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي النهاية كان الرجل محظوظا فقد عانى من إصابات طفيفة وخرج من المشفى في نفس اليوم مع وصفة بسيطة لمرهم مضاد حيوي.

وقدم الطبيب العديد من النصائح للرجل منها تطهير المجاري والصرف الصحي واستخدم الناموسيات والشبكات على النوافذ، وقال: "هذا سوف يمنع الحشرات من الطيران أو الزحف إلى أنفك وأذنيك".