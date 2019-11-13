رجل يكتشف عائلة من الصراصير تتكاثر في أذنه

وقال اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة في المستشفى، إن "المريض كان يعاني من ألم حاد وكان يشعر أن شيئا ما يخدشه ويزحف في داخل أذنه".
وكان الرجل مسؤولا جزئيا عن مشكلته، فحسبما قال الطبيب، أن ظروف حياته غير صحية فقد اعتاد إلى ترك الطعام إلى جانب سريره دون حفظها في الثلاجة، ما سبب ظهور الحشرات قرب مكان نومه.
good grief, there's video https://t.co/JRAalMBRnN— Bruno J. Navarro (@Bruno_J_Navarro) November 6, 2019
وفي النهاية كان الرجل محظوظا فقد عانى من إصابات طفيفة وخرج من المشفى في نفس اليوم مع وصفة بسيطة لمرهم مضاد حيوي.
وقدم الطبيب العديد من النصائح للرجل منها تطهير المجاري والصرف الصحي واستخدم الناموسيات والشبكات على النوافذ، وقال: "هذا سوف يمنع الحشرات من الطيران أو الزحف إلى أنفك وأذنيك".
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