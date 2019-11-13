بالفيديو... بكلمات رقيقة ماجدة الرومي تشكر محمد بن راشد

أشادت الفنانة ماجدة الرومي بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، في حفل ختام تحدي القراءة العربي اليوم في دبي.

مدحت الفنانة ماجدة الرومي اليوم في حفل تحدي القراء العربي في دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مثنية عليه لرعايته للثقافة العربية واحتضان أبناء الوطن العربي واصفة إياه بالقلب الذي يحتضن أبناء الدول العربية.

وأكملت قائلة: "باسم أخواتنا وأهالينا القادمين من لبنان والعالم العربي ليتعايشوا معكم كأنهم في بيوتهم، بشكركن باسم الفنون الجميلة، باسم الأمن والأمان، باسم دبي عاصمة المستقبل".

وشهدت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة 13.5 مليون طالب عربي، فيما تمكن 5 فقط من الوصول إلى نهائيات التحدي، الذين سيتنافسون فيما بينهم خلال حفل الختام.