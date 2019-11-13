بالفيديو... بكلمات رقيقة ماجدة الرومي تشكر محمد بن راشد

مدحت الفنانة ماجدة الرومي اليوم في حفل تحدي القراء العربي في دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مثنية عليه لرعايته للثقافة العربية واحتضان أبناء الوطن العربي واصفة إياه بالقلب الذي يحتضن أبناء الدول العربية.
وأكملت قائلة: "باسم أخواتنا وأهالينا القادمين من لبنان والعالم العربي ليتعايشوا معكم كأنهم في بيوتهم، بشكركن باسم الفنون الجميلة، باسم الأمن والأمان، باسم دبي عاصمة المستقبل".
بكلمات رقيقة مشحونة بالعاطفة والمشاعر الإنسانية الراقية تشكر الفنانة #ماجدة_الرومي باسمها وباسم كل طفل ومجتمع عربي #محمد_بن_راشد على حبه واهتمامه بالإنسان @HHShkMohd@majidaelroumi@ArabReading#تحدي_القراءة_العربي 2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0lpWzjfXLc— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 13, 2019
وشهدت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة 13.5 مليون طالب عربي، فيما تمكن 5 فقط من الوصول إلى نهائيات التحدي، الذين سيتنافسون فيما بينهم خلال حفل الختام.
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